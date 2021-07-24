GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Londra)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere-İkizdere Yolu Şantiyesi'nde, ardından İkizdere ile Salarha Tünelleri'nde, Rize, Artvin'deki sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Rize/Artvin/12.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00/14.55)

2- Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek.

Milli sporculardan atıcılıkta Ömer Akgün, artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, eskrimde İrem Karamete, halterde Muhammed Furkan Özbek, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, yelkende Ecem Güzel, Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp, yüzmede Baturalp Ünlü, Beril Böcekler ve Merve Tuncel, kürekte Onat Kazaklı mücadele verecek.

(Tokyo/02.30-16.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'le karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.25)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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