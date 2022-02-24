GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2022

KOCAELİ (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" temalı bölgesel konferansa katılacak.

(Tekirdağ/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programına iştirak edecek.

(Konya/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Polis Eğitimi Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker-İş Başkanı İsa Gök'ü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/11.00-14.00)???????

2- TÜİK, şubat ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı evlenme ve boşanma ile Aralık 2021 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

2- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

(Atina/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi başlayacak; Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçları yapılacak.

(Adana/Trabzon/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altaş Denizlispor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.00)

4- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından durum değerlendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı yapacak.

(Nyon/12.00)

5- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Monako/22.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00)

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AA - Güncel