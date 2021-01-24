GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ocak 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından "Abay Kunanbay Madalyası" takdim edilecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından "Abay Kunanbay Madalyası" takdim edilecek. Şentop, daha sonra Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kaı-Samba'yı ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/15.00/16.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile toplantıda bir araya gelecek, iki ülkenin Turizm Bakanları, Ülkeler Arası İkili İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Sofya/09.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/17.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Uşak 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Uşak/10.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Mersin/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Valiliği, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sinop çevre yolu güzergahında, Ayancık yolu şantiyesinde, Ayancık motor iskelesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığına ve Türkeli Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek ve Çatalzeytin-Türkeli yolunda inceleme yapacak.

(Sinop/10.00-16.30)

3- Boden Denizcilik AŞ Genel Müdürü Levent Karsan, şirkete ait "M/V Mozart" adlı geminin Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğramasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler gözetiminde başlayacak.

(Cenevre)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının Türkiye gelmesi bekleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısı, Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi, İstanbulspor-Adanaspor ve Altınordu-Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/İzmir/19.00)

3- 2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları için kampa giren Ümit Milli Futbol Takımı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek.

(İstanbul/11.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/21.45)

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Kaynak: Anadolu Ajansı