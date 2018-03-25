Gündem Özeti / 25 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsviçre'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılacak.

(Cenevre)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Erzincan/12.30/13.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Toplantısı'na, partisinin Pamukkale ile Merkezefendi Kadın ve Gençlik Kolları toplantılarına iştirak edecek.

(Denizli/13.00?-16.00?)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yerköy'de Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni'nde yer alacak.

Bakan Arslan, Büyük Sinema'da düzenlenecek Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Yozgat/10.30/13.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.00)

2- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Hasan Dağı Spor Salonu'nda Litvanya'yı konuk edecek.

(Aksaray/17.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Galatasaray Odeabank-Trabzonspor, Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket, Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/19.30/Gaziantep/17.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Halkbank ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabı 5-8'incilik turu ikinci maçlarında Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş, Fenerbahçe-Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00/İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı 5-8'incilik turu ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/17.30)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda Pursaklar Voleybol İhtisas–Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-THY karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Aydın/13.00/15.00)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 22. hafta maçları tamamlanacak.

11- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları sona erecek.

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