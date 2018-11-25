Gündem Özeti / 25 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılacak.

(Antalya/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Malatya/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla "Brexit" gündemli zirve yapılacak.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Bursaspor, Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Denizlispor-Giresunspor, Adana Demirspor-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Boluspor, Altınordu-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Denizli/13.30/Adana/Gaziantep/16.00/İzmir/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray, TOFAŞ-Fenerbahçe, Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla sona erecek.

(Samsun/Ankara/İstanbul/Hatay/16.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası THY-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe-Arhavi Belediyespor, Halkbank-Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Ankara/14.00/Afyonkarahisar/15.00/Bursa/16.00)

7- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Göztepe, Norveç'in OIF Arendal takımını Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İzmir/17.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si koşulacak.

(Abu Dabi/16.10)

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