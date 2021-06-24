GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi'nin, Havuz İzmir'in, Sasalı İklim Duyarlı Tarım Merkezi'nin açılış törenleri ile 364 otobüsün hizmete alım törenine katılacak, Tarım Fuarı katılımcıları ile buluşacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi'nin, Havuz İzmir'in, Sasalı İklim Duyarlı Tarım Merkezi'nin açılış törenleri ile 364 otobüsün hizmete alım törenine katılacak, Tarım Fuarı katılımcıları ile buluşacak.

(İzmir/10.00-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katılacak, İstiklal İlkokulu ile AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Bartın/09.00-14.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Gençlik Vakfının Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki doğa kampı programına katılacak.

(Edirne/18.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) gemisini devreye alma törenine katılacak.

(Hatay/14.30 )

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00-17.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaburun'da balıkçılarla buluşacak, Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri'ni, Arnavutköy Belediyesini, ardından Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30-14.00)

4- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantısı yapılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyumun açılışına katılacak.

(Hatay)

2- Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk mücadelesi Muğla etabı, Marmaris'te verilecek startla başlayacak.

(Muğla/15.00)

3- Voleybolda İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'nde Türkiye ile Japonya üçüncülük maçına çıkacak, Brezilya ile ABD finalde karşılaşacak.

(Rimini/17.00/20.30)

4- 13. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finaller başlayacak. Katar'daki organizasyonda Ferhat Arıcan kulplu beygir, İbrahim Çolak halka, Ahmet Önder yer ve halka, Adem Asil yer finalinde yarışacak.

(Doha)

5- Voleybolda 2021-2022 sezonu Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek takımlardan, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit (CEV Kupası) ve Nilüfer Belediyespor (CEV Challenge Kupası); erkeklerde Arkas Spor (CEV Kupası), Galatasaray HDI Sigorta (CEV Kupası) ve Spor Toto'nun (CEV Kupası) rakipleri çekilecek kurayla belli olacak.

(Lüksemburg/13.30)

6- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı