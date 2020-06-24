GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2020
24.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesinin açılışını Nata Vega Outlet'teki törenle yapacak.

(Ankara/15.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

İçişleri Komisyonunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak.

(Ankara)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bursa)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde, Çankırı'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/11.00)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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