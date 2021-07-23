GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2021

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.46/14.37)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk, bisiklet, eskrim, judo, atıcılık, tekvando ve halter olmak üzere 7 branşta ilk madalyalar sahiplerini bulacak.

Oyunlarda 16 milli sporcu mücadele verecek. Atıcılıkta İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, bisiklette Ahmet Örken ve Onur Balkan, boksta Necat Ekinci, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil, judoda Gülkader Şentürk ve Mihraç Akkuş, okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, tekvandoda Rukiye Yıldırım, yüzmede de Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/02.30-15.00)

3- Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir futbol takımları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı