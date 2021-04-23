GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2021
Anadolu Ajansı / Tevfik Işık - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt ve Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Kürtün Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli şantiyesini ziyaret ederek iftar programına katılacak.

(Bayburt/10.30-12.30/Gümüşhane/14.30-19.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" Sirkeci Garı'nda açılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 37. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray, Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/Denizli/İstanbul/20.30)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalara devam edilecek. Kerem Kamal (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), İbrahim Tığcı (97 kilo) mindere çıkacak; 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya mücadelesi verecek.

(Varşova/12.30)

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder yer aleti, İbrahim Çolak halka aletinde finalde mücadele verecek.

(Basel/14.30/16.10)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftası, Büyükçekmece Basketbol-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.15)

5- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında yarı final maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00)

6- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Işık

9 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı! Talihsiz çocuk hayatını kaybetti
9 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı! Talihsiz çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti! Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı
Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti! Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! 'Yemeden içmeden kesildim' diyen bile var
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! "Yemeden içmeden kesildim" diyen bile var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Toprak Sergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 00:33:12. #1.16#

title