GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2020
23.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:59

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazında hutbe irat edecek.

(Ankara/06.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

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