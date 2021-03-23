GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2021

23.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:19
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2021

AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

6 Nisan 1920

1- AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyetin yanı sıra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile parti genel merkezinde ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Ankara/12.30/14.00)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle Savunma Teknolojileri Günleri programının açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.

(Brüksel)

2- Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından gelişmeler izleniyor.

3- İsrail'de genel seçim sonuçları ve yansımaları takip edilecek.

(Tel Aviv)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması"nın ödül törenine katılacak ve A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı ağırlayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçını izleyecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/20.00)

2- FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri; A, D, E, G ve H gruplarında yapılacak ilk maçlarla başlayacak. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.

(Busto Arsizio/20.00)

6- Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 30. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, İtalya'nın Happy Casa takımını konuk edecek.

(Bursa/20.30)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son haftası OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın-Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00/Adana/Kayseri/Samsun/İstanbul/14.00)

9- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında Nilüfer Belediyespor-Spor Toto, Beşiktaş Aygaz-Antalyaspor ve Göztepe-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak

(Bursa/İstanbul/İzmir/17.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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