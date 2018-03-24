Gündem Özeti / 24 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun ve Ordu 6. Olağan İl kongrelerine katılacak.

(Samsun/12.00/Ordu/15.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nda konuşma yapacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı Danışma Toplantısı'na iştirak edecek olan Kahraman, ikili temaslarda bulunacak.

(Cenevre)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taşkömürü Çalıştayı'na katılacak.

(Zonguldak/11.00)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Yozgat/11.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Haymana Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00-14.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, şehir stadyumu ve sporcu fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/12.30-16.30)

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na iştirak edecek, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Afyonkarahisar/09.30/11.00)

5- MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/11.00/12.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Meyra Palace Hotel'de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeraltı Kaynakları: Türkiye'nin Serveti Sektör Toplantısı" ile AK Parti Acıpayam ve Tavas İlçe Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Tavas halı dokuma atölyelerini ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla Fatma İmal'ı ziyaret edecek.

(Denizli/10.30-17.30)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu Programı'na iştirak edecek, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kuyumcular Odası temsilcileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00-19.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gençlerle Sabah Namazı Buluşması ile İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'na katılacak.

(Malatya/05.45/11.45)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Banvit-Muratbey Uşak ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan maçları oynanacak.

(İzmir/13.00/Balıkesir/15.15/İstanbul/17.00)

2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftada Çukurova Basketbol-Fenerbahçe, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ, Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi ve Canik Belediyespor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Mersin/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/17.00/Samsun/18.00)

3- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(İzmir/16.30)

4- Voleybol Kadınlar 1. Ligi final etabında Pursaklar Voleybol İhtisas-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Karayolları-THY maçları yapılacak.

(Aydın/16.00/18.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Adıyaman Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz karşı karşıya gelecek.

(Adıyaman/16.00)

6- TFF 2 ve 3. Lig'de 28. hafta maçları başlayacak.

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