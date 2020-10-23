GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2020

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.??

(Bakü)??

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

???(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da Valiliği ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzu temel atma, Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula yaptırılan spor salonlarının toplu açılış ve Konya 2021 Genel Koordinatörlük Hizmet Binası'nın açılış törenleri ile Konya 2021 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Konya/13.30-16.20)

2- Süper Lig'in 6. haftasına Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Frapot TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/16.00/Erzurum/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 7. haftası Ümraniyespor-Altınordu, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/Samsun/19.00)

4- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. haftadan ertelenen Bayburt Özel İdare-Elazığspor, 2. haftadan ertelenen Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçları yapılacak.

(Bayburt/Kırşehir/14.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen ve Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/Afyonkarahisar/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ ve İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/16.00/Adana/14.00/İstanbul/Kocaeli/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.30/Aydın/15.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası iki maçla sona erecek.

9- Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/13.30)

10- Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, kadın ve erkeklerde 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yapılacak.

(Denizli/10.30-12.10)

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Kaynak: Anadolu Ajansı