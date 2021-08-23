GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak.

(Kocaeli/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak.

(Londra)

3- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(Tokyo/14.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/17.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş etabı, Ludogorets-Malmö, Ferencvaros-Young Boys ve PSV Eindhoven-Benfica maçlarıyla başlayacak.

(Razgrad/Budapeşte/Eindhoven/22.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maç programının belirleneceği kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı