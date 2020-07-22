GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM'denGenel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Adalet Komisyonunda, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/16.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde sosyal medya düzenlemesiyle ilgili basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne ve Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30/13.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın hayata geçirdiği "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği kapsamında düzenlenen "İz Bırakan Ezgiler Ayasofya Özel" konserine katılacak.

(İstanbul/21.00)

2- TFF 3. Lig 3. Grup'un play-off yarı finalinde Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Antalya/20.00/22.00)

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Kaynak: AA