Gündem Özeti / 23 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/ 11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(14.00)

Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşülecek.

(13.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9.Ceza Dairesindeki davada eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/ 09.30)

Darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/ 10.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/ 10.00)

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/ 09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

(Nyon/ 13.00/ 13.45)

2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Seinajoki/ 18.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.