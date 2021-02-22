GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ile Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ile Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/16.00)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar görüşülecek.

(TBMM/15.00)

2- TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Global Al Hub iş birliğinde Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi'nin tanıtımı çevrim içi etkinlikle gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılış konuşmasını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak.

(Ankara/14.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 ay ve 6 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/18.45)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarına Atletico Madrid-Chelsea ve Lazio-Bayern Münih karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bükreş/Roma/23.00)

2- TFF 1. Lig'in 23. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü ve Altay-Altınordu maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/14.00/İzmir/19.00)

3- Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/12.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Beziers/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Antalya/13.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı