GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanması, Başlar ve Ergani barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanması, Başlar ve Ergani barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

(Diyarbakır/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek ve il koordinasyon toplantısına iştirak edecek. Karaismailoğlu, Altınşehir (Adıyaman Üniversitesi) Kavşağı açılış törenine katılacak ve Adıyaman Karayolları Şube Şefliğini ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.00/11.00/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 21'inci ve sezonun ilk devresinin son hafta mücadelesi Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ikinci devresi 18. hafta mücadelesiyle başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Ankaraspor ve Adana Demirspor-Bursaspor maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

3- Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/13.30)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

5- Kosova Süper Kupası'nın finalinde Priştine ile Drita, Mardan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex-Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen-Büyükçekmece Basketbol ve Anadolu Efes-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/12.00/Tokat/15.30)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Karayolları-PTT, İlbank-Sistem9 Yeşilyurt, VakıfBank-Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet, Çan Gençlik Kalespor-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/14.30/İstanbul/14.00/15.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen iki maç yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı