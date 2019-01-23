Gündem Özeti / 23 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek. Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. İki ülke arasındaki heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/Moskova)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenecek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00/16.00)

2- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Çevre ve Doğal Kaynaklar Daimi Komisyonu tarafından, "Ormanların Doğal Zenginliğinin Korunması ve Doğal Kaynakların Çevreye Uyumlu Kullanımı" konulu çalıştay düzenlenecek.

(TBMM/09.30)

EKONOMİ

1- 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ekonomi Forumu'nda temaslarda bulunacak.?

(Davos)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?

(Washington)?

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Örgütün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanması, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına ilişkin dava İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/11.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçları sürüyor. Kupanın ikinci gününde Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor, Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor karşılaşacak.

(Muğla/14.00/İzmir/18.00/Balıkesir/20.30)

2- Voleybolda Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olacağı kura çekimi Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.

(Bologna/22.30)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 4. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'e konuk olacak. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Romanya ekibi CSM Bükreş'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

(Montpellier/22.00/İstanbul/18.30)

6- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Hermes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Oostende/22.30)

7- Voleybolda Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Tokat Belediye Plevne karşılaşacak

(İstanbul/17.00)

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Kaynak: AA