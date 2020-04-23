GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2020
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Anıtkabir, 23 Nisan, Güncel, Haber

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2020

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

23.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:06
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2020

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Şentop, özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna başkanlık edecek, Mecliste gerçekleştirilecek havai fişek, ışık ve lazer gösterisini izleyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna iştirak edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna katılacak.

(TBMM/ANKARA/09.00/09.15/10.00/14.00/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yönetimiyle toplanarak, liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararları görüşecek.

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Kaynak: AA

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