GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2020
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Ankara, Güncel

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yapacak.

23.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başlayacak.

(09.00)

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Kaynak: AA

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