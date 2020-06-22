GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2020
22.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile "Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono'nun katılımıyla düzenlenecek "Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.15)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/11.00)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilen karşılaşmaya Giresun Atatürk Stadı'nda kaldığı yerden devam edilecek.

(Giresun/17.30)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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