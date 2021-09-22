GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2021 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2021

AA / Tevfik Işık - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşacak, Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek, kanaat önderleriyle görüşecek.

6 Nisan 1920

1- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşacak, Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek, kanaat önderleriyle görüşecek.

(Rize/10.00-15.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak. Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri takip ediliyor.

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi açılış töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.

(Şanlıurfa/19.00/19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularının buluşmasına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla mücadele edecek.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.

(Ramla/17.00)

***

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AA / Tevfik Işık - Son Dakika Haberleri
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