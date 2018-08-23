Gündem Özeti / 23 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor.

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Salta/Arjantin)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Orman Yangını İlk Müdahale Merkezi'ni ve Manisadağı Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret edip incelemelerde bulunacak.

(İzmir/11.20/Manisa/12.10)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu ilk maçları yapılacak.

Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki ilk maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00)

3- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

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