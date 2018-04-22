Gündem Özeti / 22 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, 39 ülkeden davet edilen temsilci çocukları kabul edecek.

(TBMM/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılacak.

(Mersin/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gülhane Çocuk Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adayları ziyaret edecek.

Sarıeroğlu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğince Sueno Hotels Deluxe Belek'te düzenlenen 9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na ve Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/09.30/Antalya/14.00/16.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe Trabzonlular Derneğinin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yüksek İhtisas Merkezi, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi ile Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi temel atma törenlerine, Bereketler Toplantı ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek AK Parti İl Gençlik ve İl Kadın Kolları Kongrelerine katılacak, Türkiye Diyanet Vakfının Polisevi'nde yapılacak yurt dışı faaliyetleri toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/11.00-20.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Emekliler Derneği Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazını Hilal Camisi'nde kılacak, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Diyanet Eğitim Merkezi yeni hizmet binasının temel atma törenine katılacak.

(Denizli/05.30/11.00)

SPOR

1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu sona erecek.

Final maçında ev sahibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ise üçüncülük maçında karşılaşacak.

(Sopron/18.00/21.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına, Atiker Konyaspor-Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe, Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, Samsunspor-Denizlispor, MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor, Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Samsun/13.00/Ankara/Adana/15.30/Balıkesir/Rize/18.00)

4- Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/16.30)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Darüşşafaka-Banvit, Galatasaray Odeabank-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/17.00/19.30)

6- Futbolda TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 32. hafta maçları yapılacak.

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.00)

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