GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020

TOBB nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020
21.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:59

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- TOBB nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

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