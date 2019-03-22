Gündem Özeti / 22 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kartal Hukuk Sempozyumu"na, Tekirdağ Çerkezköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.00/Tekirdağ/18.00/19.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşacak, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ordu/10.00/Giresun/14.00/14.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziray test sürüşüne katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek, bazı mahalle ziyaretlerinde bulunacak.

(Gaziantep/11.00-22.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurs öğrencileri ve usta öğreticiler ile bir araya gelecek, sergi gezecek, ziyaretlerde bulunacak, Samsun İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Programı'na iştirak edecek; engelliler, şehit aileleri ve gaziler ile akşam yemeğinde buluşacak.

(Samsun/10.00-20.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül, Ayaş ve Yenimahalle ile Nevşehir'de vatandaşlara hitap edecek.

(Ankara/11.00/13.30/16.30-Nevşehir/19.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Ticaret Odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile görüşecek, İstanbul'da Güven Hastanesi Down Sendromlular Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Muğla/10.00/İstanbul/19.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Mustafa Mutlu Kütüphanesi açılışına katılacak, önceki dönem teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/18.00/19.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasında toplantıya katılacak, Gölmarmara Belediyesini ve bazı mahalleleri ziyaret edecek.

(Manisa/11.00-17.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak.

(Bursa/14.30/15.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/09.00/12.00)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Antalya Anfaş Expo Center'da bu yıl 4-7 Nisan'da "Spor Turizmi" temasıyla 3'üncüsü gerçekleştirilecek HESTOUREX 2019-Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'na ilişkin basın toplantısı The Green Park Otel'de yapılacak.

(Ankara/10.15)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında "Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler" başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk haftaya A, B ve H gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.

H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

(İşkodra/22.45)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/21.00)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı İzmir'de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde çeyrek final maçlarında Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.

(İzmir/12.00/15.00/17.00/19.00)

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Kaynak: AA