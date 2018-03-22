Gündem Özeti / 22 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar Arası Birlik 138. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde kontrolün sağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İş Yurtları Fuarı'na katılacak, adliye inşaatında incelemede bulunacak, Eskimesin Eşyalar, Yenilensin Hayatlar Projesi atölye atölye açılışına iştirak edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adana/10.00-15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SGK bilgilendirme toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, özel öğrenci yurdu ve İzmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi açılış törenlerine katılacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim değerlendirme toplantısına katılacak ve Bahar Yıldırım İlkokulu ile Havva Yıldırım Anaokulu inşaatında incelemede bulunacak.

(İzmir/12.00-18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Rize'yi Dinliyoruz programına katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Rize/09.30-18.30)

5- TBMM'den

Genel Kurulda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine başlanacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, DSİ Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine ilişkin değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.

(14.00/14.30)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Malta JETCO I. Dönem Toplantısı ve imza törenine katılacak.

(Malta)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İTO Bilgilendirme Merkezi ve İstanbul Oyuncak Fuarı (OYDER) açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.00-12.00)

3- TÜİK, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı AB Zirvesi Belçika'da başlayacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Melike Hatun Camisi'nde düzenlenecek Regaip Kandili Özel Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.30)

2- Eski Büyükelçi ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/11.00)

3- FETÖ davaları

Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanması Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ATO Congresium'da düzenlenecek Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi ile Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek Liman Gençlik ve Kültür Derneği İstanbul Okumaları Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/12.00/İstanbul/20.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Milli takım, son çalışmasını Antalya Stadyumu'nda yapacak.

(Antalya/19.00/19.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Reyer ve Galatasaray-Perfumerias Avenida maçları oynanacak.

(Hatay/18.00/İstanbul/19.30)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında VakıfBank, deplasmanda İsviçre'nin Volero takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Zürih/22.00)

5- 2018 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 3. maçında Türkiye, Litvanya'ya konuk olacak.

(Kaunas/20.00)

6- Voleybol Erkekler 1. Lig final etabı, Solhanspor-TFL Altekma ve Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/13.00/15.00)

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