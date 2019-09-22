GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2019

22.09.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) ziyaret edecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival sona erecek.

(İstanbul/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı; Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa'nın Nantes kentindeki son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Nantes/18.00)

3- Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

(Roma/18.30)

4- Süper Lig'de 5. haftaya Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.00/Ankara/16.30/Malatya/19.00)

5- TFF 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Giresun/14.00/Eskişehir/16.30/Manisa/19.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Marina Bay/15.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Alcaniz/14.00)

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Kaynak: AA