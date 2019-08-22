GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2019

22.08.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'ta düzenlenecek Tomor Dağı Şenlikleri'ne katılacak.

(Tiran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Bakanlıkta düzenlenecek Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile görüşecek, Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

4- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile görüşecek, ortak basın toplantısının ardından Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ile protokol imzalanacak.

(Ankara/14.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşecek, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'nın açılışına katılacak.

(Berlin)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'na katılacak, Manisa'da Valiliği ziyaret edecek, ilk üzüm satışını gerçekleştirecek ve 2019 üzüm rekoltesini açıklayacak, bağda üzüm hasatına katılacak, süne ve çekirge mücadelesi için kınalı keklik salımı yapacak.

(Ankara/09.00-Manisa/12.00-12.30-13.45-14.15)

3- TÜİK, ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi ile haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ziyaret edecek.

(Ankara/17.30)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar oynanacak.

Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)

3- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ankara'daki A Grubu maçlarında mücadele edecek Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Finlandiya ve Yunanistan takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla CP Ankara Hotel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.30)

4- Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayacak. Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

(Üsküp/19.45)

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Kaynak: AA