Gündem Özeti / 22 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

(Ankara)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Van İl Başkanlığı bayramlaşma programına katılacak, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, Elazığ Şehir Hastanesi Yerleşkesinde incelemelerde bulunacak ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığında bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Van/14.00/15.00/Elazığ/17.00/18.00)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla 23 Ağustos Perşembe günü yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçıyla ilgili müsabakanın oynanacağı Partizan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, son çalışmasını aynı statta yapacak.

(Belgrad/20.30/21.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

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