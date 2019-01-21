Gündem Özeti / 21 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul boyama etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2- TÜİK, 2018 Aralık dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KYK Uluslararası İlişkiler Kampı'nın açılış dersine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplanacak.

(Brüksel)

3- Filipinlerin Bangsamoro bölgesinde halk, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak referandumda oy kullanacak.

(Cotabato/Ankara)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?

(Washington)?

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşması görülecek.

(İstanbul/10.30)

FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta Bursaspor-Fenerbahçe, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(Şanlıurfa/19.00)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Çanakkale/18.00)

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Kaynak: AA