GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2020
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Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Ankara, Güncel, Haber

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

21.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2020

6 Nisan 1920

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

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