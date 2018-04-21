Gündem Özeti / 21 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaya Ramada Otel'de Balkan Rumeli Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bursa/16.00)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY temel atma törenine katılacak.

(Gaziantep/12.00)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe ve Beykoz İlçe Kadın Kolları kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/15.00/18.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları 3. Buluşması, Aydoğan Aydın Köprüsü temel atma töreni ile TÜGVA İl Temsilciliği Genç Yönetici Okulu Programı, Kocasinan Belediyesi Erciyesevler Sosyal Tesisleri, kapalı pazar yeri ve Birlik Vakfı şube açılışlarına katılacak.

(Kayseri/10.00-16.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bucak Kaymakamlığını ziyaret edecek, BEKAP Kitap Fuarı ile Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışlarına ve Ahmet Kadriye Öztürk Öğretmenevi'nde düzenlenecek eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Burdur/10.30-16.00)

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.15/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Açılışı, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi Takdimi, Tokat Ortak Kullanım Tesisi Açılışı törenlerine katılacak, STK ile oda ve borsa temsilcileriyle bölge istişare toplantıları yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tokat/12.30-18.15)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek, Uludere Şenoba Gençlik Festivali Şenliği'ne katılacak, Uludere'de açılması planlanan Gülyazı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak.

(Şırnak/11.30-15.30)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası'nda İTÜ Altın Arı Takdimi programına katılacak.

(İstanbul/11.30)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY'ın temel atma törenine katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/12.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Bursaspor, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Karabük/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor, Boluspor-İstanbulspor ve Gaziantepspor-Eskişehirspor karşılaşmaları oynanacak.

(Elazığ/13.00/Bolu/Gaziantep/15.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak maçlarıyla başlayacak.

(Eskişehir/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.00/İzmir/20.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.