Gündem Özeti / 21 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde kontrolün sağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 8'inci Dönem Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapacak ve resmi temaslarda bulunacak.

(Ulanbator)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AKM'de düzenlenecek 6. Gümüşhane Günleri Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında down sendromlu çocuklarla, Altınköy Açık Hava Müzesi'ndeki kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi" Projesi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek kapanış konferansına katılacak.

(Ankara/09.30)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevruz kutlamaları ile "2018 Kastamonu-Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılışı ve TÜRKSOY Nevruz Programı"na iştirak edecek.

(Kastamonu/09.00/19.00)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" buluşmasına katılacak.

(Ankara/13.30)

7- TBMM'den

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, DSİ Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine ilişkin değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.

(TBMM/17.00)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Erzincan'ı Dinliyoruz" programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Erzincan/09.30-18.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Fairmont Quasar İstanbul Oteli'nde yapılacak Otomotiv Sanayii Derneği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TÜİK, şubat ayı konut satış istatistiklerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

GÜNCEL

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.

(Sivas/11.00)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde sürecek.

Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanması, Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sürecek.

(İstanbul/10.00)

Şırnak'ta darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı dava, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde sürecek.

(Adana/09.30)

Mersin'de darbe girişimine ilişkin davada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu 32 sanığın yargılanmasına 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Mersin/10.00)

İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam edecek.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile özel maça çıkacak.

(Ankara/17.00)

2- Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve milli sporcular Deniz Selin Ünlüdağ ile Aylin Çakır, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/12.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi 27. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımının karşısına çıkacak.

(Perugia/22.30)

6- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın Nantes takımına konuk olacak.

(Nantes/22.00)

7- Voleybol Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanşında Maliye Piyango, İtalya'nın Bunge takımını ağırlayacak.

(Ankara/18.30)

8- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turunda Beşiktaş ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

9- Voleybol Erkekler 1. Lig final etabının ikinci gününde TFL Altekma-Arhavi Belediyespor ve Solhanspor-Tokat Belediyesi Plevne maçları yapılacak.

(Mersin/15.30/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.