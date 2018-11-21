Gündem Özeti / 21 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Eliz Otel'de "Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Yönetici Semineri"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenecek "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşiye iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu Başkanlığının hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek "MÜSİAD EXPO" açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Chachibaia ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

(Bakü)

2- Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu izleniyor.

(İzmir/10.00)

3- Aydın'ın Karacasu ilçesinde eğitim uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımıyla, her iki bakanlık ve federasyon arasında, Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.30)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Belarus ile karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, İtalya deplasmanında Germani Brescia Leonessa ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.

(Brescia/22.30/Bursa/20.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Romanya ekibi CSM CSU'yu Sakarya Spor Salonu'nda konuk edecek. C Grubu'nda ise iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/İzmir/20.30)

6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Arkas Spor, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Fransa'nın Tours takımıyla karşılaşacak.

(İzmir/19.00)

7- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını konuk edecek. E Grubu'nda ise Fenerbahçe, deplasmanda aynı ülkeden Dinamo Moskova ile mücadele edecek.

(İstanbul/19.30/Moskova/19.00)

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