GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2020 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çerkeş Hayvan Pazarı, Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı ve Tuz Mağarası'nda incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çerkeş Hayvan Pazarı, Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı ve Tuz Mağarası'nda incelemelerde bulunacak.

(Çankırı/13.00-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sırbistan'da genel ve yerel seçimler yapılacak.

(Belgrad)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 28. haftaya Kasımpaşa-Fenerbahçe, Galatasaray-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/21.00/Konya/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 29. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Boluspor-Altınordu, Altay-Akhisarspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/17.30/Bolu/İzmir/20.00)

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Kaynak: AA