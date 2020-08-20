GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2020
20.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)?

3- Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Washington/Ankara)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler izleniyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ile Inter karşı karşıya gelecek.

(Köln/22.00)

2- Voleybolda 2020-2021 CEV Kadınlar ve Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin grup kuraları çekilecek.

(Lüksemburg/13.30)

***

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Kaynak: AA

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