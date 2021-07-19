GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kılacak. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları ile toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Camisi'nde bayram namazını kılacak, Muradiye beldesini ziyaret edecek, Tepebaşı, Ballıdere, Asmalıırmak bölgelerinde incelemede bulunacak, Güneysu'da sürdürülen çalışmaları inceleyecek ve bayram ziyareti gerçekleştirecek.

(Rize/05.37-14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile yapacağı 2. eleme turu ilk maçı için Hollanda'nın Eindhoven kentine gidecek.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile bir oyuncu, PSV Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım PSV maçı öncesi son antrenmanını PSV Stadı'nda gerçekleştirilecek.

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ve bir oyuncu, PSV Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. PSV Eindhoven, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını PSV Stadı'nda yapacak.

(İstanbul/11.30/Eindhoven/19.30/20.00/17.30/18.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 maç oynanacak.

3- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 4 maç oynanacak.

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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