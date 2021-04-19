GÜNDEM ÖZETİ / 20 Nisan 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca çevrim içi düzenlenecek "1915 Olayları Uluslararası Konferansı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AVM'yi ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00)

3- TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk, 2020" haber bültenini yayımlayacak, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları aşı sertifikası ve AB-İngiltere ilişkileri ağırlıklı gündemle video konferans toplantısı yapacak.

(Brüksel)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 36. hafta Fatih Karagümrük-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Kayseri/Rize/16.00/Hatay/Sivas/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde serbest stilde Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) müsabakalara başlayacak. Süleyman Atlı (57 kilo) ve Süleyman Karadeniz (97 kilo) final, Haydar Yavuz (70 kilo) repesaj mücadelelerine çıkacak.

(Varşova/12.30)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanşında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.30)

5- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı