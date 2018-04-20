Gündem Özeti / 20 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katılacak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/18.00/19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü'nde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(Ankara/11.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Perakendede Kadının Gücü" temalı programa ve Bacıyan-ı Rum Türkiye'nin Üreten Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.00/15.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Üniversitesi Şehircilik Zirvesi ile İdil'de Toplu Tesis Açılış Töreni'ne katılacak, Toplum Yararına Çalışma kapsamında İdilli kadınları ziyaret edecek, 15 Temmuz Parkı ile Mesire Alanı açılışını gerçekleştirecek.

(Şırnak/10.00-16.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türk vatandaşlar ile bir araya gelecek ve Türkiye Turizm Yılı kapsamında düzenlenecek Anadolu Ateşi dans gösterisinden önce basın toplantısı yapacak.

(Şanghay)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulunacak, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Kongresi'ne ve Afyonkarahisar Kitap Fuarı açılışına katılacak.

(Afyonkarahisar/11.30-15.30)

6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MEB Şura Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" adlı müzikalin özel gösterimine katılacak.

(Ankara/16.00)

7- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ'lerde Dönüşüm Zirvesi ile "KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TSE arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İş birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00/13.30)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı ve Çerkezköy tren istasyonlarını ziyaret edecek, ikili, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak.

- Bakan Arslan, Türk Sivil Havacılık Akademisinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.45/11.30/12.15/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mart ayı konut satış istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksini ve nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TOBB, mart ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi, DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- Şair Cemal Safi, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğleyin düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(Ankara)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılanması İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimine ilişkin, İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 43 sanığın yargılanması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 36 sanığın yargılanmasına Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Gaziantep/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası, Altınordu-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Dinamo Kursk-UMMC Ekaterinburg ve Sopron-Yakın Doğu Üniversitesi maçlarıyla start alacak.

(Sopron/18.00/21.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe- Baskonia ve Olympiakos-Zalgiris maçları oynanacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.15)

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