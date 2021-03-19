GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2021

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eşme Belediyesini ziyaret edecek, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katılacak ve Ulubey Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Uşak/10.30-11.15-12.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 31. haftaya Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor-Gaziantep, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/Malatya/16.00/Trabzon/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor-Altınordu, Eskişehirspor-Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00)

4- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesi, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(İzmir/12.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

6- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, grekoromen stil ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00-22.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı