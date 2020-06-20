GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2020 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretler yapacak ve yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretler yapacak ve yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunacak.

Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında inceleme yaparak Marmara Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Başıbüyük Hastanesi açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/11.00-13.00/İstanbul17.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

(Kars/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak.

(09.30/11.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 28. haftaya Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/18.30/Malatya/Denizli/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 29. hafta Keçiörengücü-Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/17.30/Erzurum/Balıkesir/20.00)

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Kaynak: AA