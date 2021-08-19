GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin'in cenaze namazına katılacak, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin'in cenaze namazına katılacak, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret edecek.

(Sivas12.45/Kahramanmaraş/17.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile buluşacak, Valiliği, Defterdarlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.30-17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) stantlara ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- TÜİK, haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ikinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini, temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenleyecek, toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

(15.00)

2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, TİKA ve Polis Akademisi iş birliğinde düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin kapanış töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapılacak.

(Ankara/11.00)

2- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle toplantıda bir araya gelecek, basın açıklaması yapacak.

(Muğla/15.00/17.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/20.30)

2- Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi Kayserispor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Kayseri/20.30)

3- TFF 1. Lig'de 2. haftanın ilk maçında Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.

(Samsun/20.30)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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