Gündem Özeti / 20 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/ İdlib/ Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

3- Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kurduğu hükümet Cumhurbaşkanlığı sarayında yemin edecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası yapacak.

(Mekke/12.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.45)

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