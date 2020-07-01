GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2020 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Adalet Komisyonunda barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/16.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşecek ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek programda anılacak.

(Sivas/09.30)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmaları izleniyor.

(Van)

3- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında olduğu 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanması sürecek.

(Ankara/09.30/İstanbul/10.30/12.00)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 31. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor, İstanbulspor-Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.30/20.00/Balıkesir/20.00)

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Kaynak: AA