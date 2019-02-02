Gündem Özeti / 2 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Deri İş Sanayi'de kahvaltı programına katılacak, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret edecek, Manav Türkleri Federasyonu üyeleriyle buluşacak, Rumeli-Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Çorum/10.00/14.00/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri Valiliği'ni ziyaret edecek, TOKİ Kocasinan Erkilet Mahallesi çalışmalarını yerinde inceleyecek, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Kayseri/12.00/15.15/17.15/18.00/18.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak. AK Parti Kızlarpınarı Seçim Ofisi ile Bağlum Seçim Merkezi açılışlarına katılacak Soylu, Çankırı'nın Orta ilçesi köy dernekleri üyeleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00-19.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "AK Parti Gaziosmanpaşa Seçim Programı"na katılacak.

(İstanbul/19.00)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenecek "Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi" konulu panel ve TASAV Makale Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?

(Washington)?

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/İstanbul/Trabzon/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta Altınordu-Kardemir Karabükspor, Ümraniyespor-Boluspor, Eskişehirspor-Gençlerbirliği, Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla sürüyor.

(İzmir/İstanbul/13.30/Eskişehir/Adana/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın ilk maçlarında OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ, İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İstanbul/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor, Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası, Arkas Spor-Fenerbahçe, Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/15.00/17.30/Tokat/15.30/İzmir/16.00/Artvin/17.00)

7- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak.

(Telde/22.00)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası 3 maçla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 20. hafta 3, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 9 maçla başlayacak.

10- Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

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Kaynak: AA