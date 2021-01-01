GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2021

01.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak edecek.

(Elazığ/11.30/13.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbet verecek.

(Ankara/19.40)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 16. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/Erzurum/13.30/Antalya/Ankara/16.00/İstanbul/Hatay/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında Ankara Keçiörengücü-Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor, Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/13.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. ve ilk yarının son haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Türk Telekom, Beşiktaş-Pınar Karşıyaka, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Bursa/17.30/İstanbul/13.00/15.30/20.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında ertelenen 1 maç yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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