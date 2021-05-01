GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2021

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il değerlendirme toplantısına katılacak, Emre Gölü-Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Spor Tesisi inşaat alanında ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/13.00-17.30)

2- Süper Lig'de 39. hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Antalya/Denizli/16.00/Ankara/20.30)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 37. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Celje/19.00)

5- Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler bireyselde Elif Çolak, senkronize kategorisinde Elif Çolak-Sıla Karakuş ikilisi ve büyük erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu finalde mücadele edecek.

(Soçi/15.00/16.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 19. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

7- Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, kadınlar ve erkeklerde gerçekleştirilecek.

(Mersin/18.35/19.20)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayak mücadelesi Portekiz Grand Prix'si koşulacak.

(Portimao/17.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si yapılacak.

(Jerez/15.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı