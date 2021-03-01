GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katılacak.

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası münasebetiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için Hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis ile görüşecek.

(Ankara/12.15)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi Gaziantep-Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/16.00/Malatya/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında iki Türk ekibi Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

5- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda İsveç'in Alingsas takımıyla karşılaşacak.

(Alingsas/22.45)

6- Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-lacivertli takım Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/12.30/15.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı